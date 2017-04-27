Karaman Inşaat Işçisi Parasını Alamadığı Iddiasıyla Intihara Kalkıştı

Inşaat işçisi parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı



KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde 37 yaşındaki inşaat işçisi Hasan Türkmen, çalıştığı inşaatın çatısına çıkıp, birikmiş 20 bin lira parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı. İnşaat sahibinin parayı polise teslim etmesi üzerine Türkmen, intihardan vazgeçti.



Olay, bugün saat 09.30'da Değirmenlik Mahallesi'ndeki 6 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Hasan Türkmen, çalıştığı inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Bu durumu fark eden çevredekilerde polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Türkmen, kendisini ikna etmek isteyen polise, çalıştığı inşaat sahibinden birikmiş 20 bin lirasına alamadığını ileri sürdü. Bunun üzerine polis, inşaat sahibi A.K. ile temasa geçti. A.K., 20 bin lirayı getirip polise teslim etmesinin ardından Türkmen, intihar etmekten vazgeçti. Türkmen, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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