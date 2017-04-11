Karalar: "Halktan Geldik Kopmamız Mümkün Olamaz"

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, esnaf ve vatandaşı ziyaretinde, "Allah bize bu kente hizmet etme fırsatı verdi. Bu nedenle bizim halktan kopmamız söz konusu olamaz" dedi.



Başkan Karalar, Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Adnan Küçük ve CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu ile birlikte esnafı ziyaret etti, hayırlı işler diledi. Mahalledeki bir kahvehaneye giren Başkan Karalar burada mahallenin sorunları ile ilgili bilgi aldı.



Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın mahallelerini ziyareinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar daha önce belediye başkanlarının mahallerine nadirde olsa gelme tenezzülünde bulunmadığını ifade etti.



Kendisinin de halkın içerisinden gelen biri olduğunu söyleyen Başkan Karalar, bu nedenle halktan kopmasının söz konusu dahi olamayacağını söyledi. Karalar, "Biz Adanalıyız. Adana'nın çocuğu, Adana'nın evladıyız. Bu kentin sokaklarında oynadık, bu kentin okullarında okuduk kısacası bu halkın insanıyız. Şimdi ise Allah bize bu kente hizmet etme fırsatı verdi. Bu nedenle bizim halktan kopmamız söz konusu olamaz" diye konuştu. - ADANA