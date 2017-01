Karadenizli Esnaf "Ahilik ve Esnaf Fonu"Na Sevindi

MELTEM YILMAZ - Başbakan Binali Yıldırım tarafından detayları açıklanan, ekonomik nedenlerle iş yerini kapatan veya iflas eden esnafın gelir kayıplarını telafi etmek üzere kurulması planlanan "Ahilik ve Esnaf Fonu", Trabzon'da da memnuniyetle karşılandı.



Trabzon Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Esnaf ve Ahilik Fonu kurulması çalışmalarını desteklediklerini söyledi.



Ahilik geleneğinin temelinde dayanışma olduğunu vurgulayan Kara, "Zor günde esnaf komşuna destek olmak vardır. Hükümetimizin esnaf ve sanatkarlar için çok yararlı olacak bu uygulamayı bir an önce hayata geçirmesini destekliyoruz. Esnaf ve Ahilik Fonu, Türk esnaf geleneğinin, ahilik geleneğinin günümüze uyarlanmış şekli olacaktır." ifadelerini kullandı.



Kara, uygulamanın daha da geliştirilebileceğini belirterek, "Önümüzdeki zaman içinde bu fonun kapsamı ve nitelikleri daha da geliştirilebilir. Günümüz dünyasında, zor durumdaki esnafın finans ihtiyacına çözüm olacak doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz." dedi.



Ortahisar ilçesindeki tarihi Bedesten Çarşısı esnafından Selim Boz ise tarihi çarşıda 12 yıldır esnaflık yaptığını ifade etti.



Ahiliğin, Osmanlılardan gelen bir kültür olduğunu aktaran Boz, "Ahilik insanların birbirine olan davranışları, aslında evlilikte söylenen 'iyi ve kötü günde'nin ticari hayata yansımasıdır ve gerçekten de bugün yaşadığımız şey bu kültürden uzağa düştüğümüzün bir göstergesidir. O nedenle devletimiz bu noktada güzel bir çalışma başlatmış. Bu çalışmanın her türlü yanındayız." diye konuştu.



Boz, esnaflıkta her şeyin belirsiz olduğunu dile getirerek, "Bugün bize, yarın ona. Hayatın neler getireceği gerçekten belli değil. Her şeyden önce ticari hayat çok acımasız. Her an her şeyin olabileceği bir hayat. O yüzden ahilik kültürünün bugün bu noktalara gelmesi, yaşatılması, yaşatılmaya çalışılması, takdire şayandır." dedi.



Tarihi Kemeraltı esnafından Numan Erkeş de 50 yıldır esnaflık yaptığını kaydederek, "Ahilik kardeşlik demektir. Kardeşler arasında birlik, beraberlik, bağlılıktır. O nedenle oluşturulan fon da önem arz ediyor. Zor duruma düşün esnaflara bu fonla yardım edilecek olması çok güzel." ifadesini kullandı.



Erkeş, konu ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın detayları açıklamasının hoşuna gittiğini vurgulayarak, "Açıklanan bu uygulamayı çok güzel buluyoruz. Mutluyuz. Keşke daha önce yapılsaydı. Zor durumdaki esnafa destek olmak çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.



"Esnafa destek amacıyla yapılan her şeyi önemsiyoruz"



Aynı yerde 47 yıllık esnaf olan Hasan Hüsnü Şahin de tarihi Kemeraltı Çarşısının en eski esnafından olduğunu kaydetti.



Ahilik geleneğinin önemine dikkati çeken Şahin, esnafa destek amacıyla yapılan her şeyi önemsediklerini belirtti.



Şahin, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan fonun da faydalı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Düşen esnafa yardımcı olabilmek çok güzel bir şey ve avantaj. Devletin de bu konuda sağladığı destekler çok güzel. Devlet çok güzel hizmetler çıkartıyor. Başbakanımızın da dünkü konuşmasını dinledim ve çok sevindim. Esnafa yönelik hazırlanan fon çok güzel. Düşen esnafa bunun önemli bir katkısı olacak. Düşen esnafı kaldırmak güzel bir düşünce. Ben sürekli komşum da olsun, komşum güçlü olsun isterim."



Tarihi çarşının 66 yıllık esnafı Hüseyin Boz ise verilen desteğin ahilik kültürünün yaşatılması adına güzel olduğunu söyledi.



Esnaf dayanışmasının eski yıllardan kalma bir gelenek olduğunu da dile getiren Boz, ahiliğe dahil olan esnafın bu sayede bir nevi zekatını da vermiş olacağını ifade etti.



Hasan Uslu da ahiliğin bir nevi esnaf harekatı ve yardımlaşma olduğunu anımsatarak, "Eskiden esnaf kültürü, insanlarla diyalog ve hoşgörülü, ticaret içerisindeki bütün dallara aşılanmıştı. Bu dönem bu kültürü biraz kaybettik gibi ama belli kısımlar bunu yaşatmaya çalışıyor." dedi.



Devletin de ticaretle uğraşanları desteklemesinin önemli olduğunu belirten Uslu, "Daha müreffeh ticaret yapılması, bizim de müşterilere karşı olan diyaloğumuzu artıracaktır. Ne kadar güzel bir diyalog olursa, diğer yardımlaşmanın da daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bir yerde ahlak ve maneviyat diyoruz. Bunun ticaretle ve güzel ahlakla beraber herkese yansıyacağını düşünüyorum. Böyle bir hareket de ticareti desteklemek adına güzel olacaktır." diye konuştu.