Karadeniz'in en uzun mesafeli teleferik projesi Trabzon'da hizmete girecek

Beşikdüzü ilçesinde yapılan ve yaklaşık 90 milyon TL mal olması beklenen teleferik projesi için her biri 3 bin 600 metre uzunluğunda 40 ton taşıyıcı ve çekme halatı kullanılacak

Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu:

"İki kabinli var gel sistemiyle çalışacak olan teleferiğin kapasitesi 55 kişi olacak"

"Yaklaşık 1 saatte 250-300 kişiyi deniz seviyesinden 530 rakımlı Beşikdağı'na taşıyacağız"



TRABZON - Karadeniz'in en uzun mesafeli teleferik projesi bu yılın Ekim ayında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde hizmete girecek.

Ordu ve Samsun'daki teleferik projelerinden daha uzun olacak olan proje ile ilgili bilgiler veren Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, yaklaşık 1 saatte 250-300 kişiyi deniz seviyesinden 530 rakımlı Beşikdağı'na taşımayı planladıklarını söyledi.

Yaklaşık 90 milyon TL mal olması beklenen teleferik projesi için her biri 3 bin 600 metre uzunluğunda 40 ton taşıyıcı ve çekme halatı kullanılacağını kaydeden Bıçakçıoğlu, Beşikdüzü'nü cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Bıçakçıoğlu "İki yıl önce ilçe merkezimizin hemen güneyinde Beşikdağı'nda 'Beşikdağı Turizm ve Doğa Sporları Merkezi' adı altında bir turizm destinasyonu oluşturmaya inşa etmeye çalışıyoruz. Bunda da mesafe kat ettik. Sıfırdan 535 metre rakımına çıkacağız. Yaklaşık 10 dakikalık seyahatle yolculuk sürecek. İki kabinli var gel sistemiyle çalışacak olan teleferik her kabinde 55 kişi kapasiteli saatte yaklaşık 250-300 kişiyi deniz seviyesinden Beşikdağı'na taşıyacağız. Sadece teleferik Beşikdağ'ında zirvede yapılacak olan sosyal tesisler ile buradan oraya gidenleri oraların cazibesini onlara göstereceğiz. Ayrıca o bölgede bizim yıllardır atıl duran Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalıntılar var. Onu da gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız. Teleferik projesi bizim hayalimizin bir kısmı. İkinci etap inşallah Beşikdağı'ndan yani 530 rakımdan bin 100-bin 200 rakıma taşımak. Öncelikli hedefimiz birinci etabı açmak. Bu projenin yaklaşık yapılacak tesislerle birlikte maliyeti 80-90 milyon TL'yi buluyor" dedi.

"Projenin bir kısmını İller Bankası'ndan kredi şekliyle aldık bir kısmını belediyemizin öz kaynağı bir kısmı da Arap yatırımcılarımızın desteği ile bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz" diyen Bıçakçıoğlu "Herhangi bir gecikme olmazsa 1 Ekim'de bu sistem çalışacak. 1 Ekim'de inşallah Beşikdağı'nın zirvesine ulaşacak. 4 adet teleferik direğinden 3'ü bitti, 4'ü de bitmek üzere. Üst istasyonda çalışmalar devam ediyor. Alt istasyonda bu ay içinde tamamlanacak. İtalya'dan taşıyıcı ve çekici halatlarımız geldi. Her biri 3 bin 600 metre uzunluğunda 40 ton ağırlığında" ifadelerini kullandı.

Başkan Bıçakçıoğlu, Körfez ülkelerinden gelenlerin Trabzon'a ilgisine de vurgu yaparak "Trabzon'da turizm dendiği zaman sadece Sümela Manastırı, Uzungöl'ü hatırlıyoruz. 3, 4 ve 5. destinasyonları bu bölgede oluşturmak zorundayız. Biz Beşikdüzü olarak bu konuda iddialıyız. Trabzon'un batısında, Giresun-Trabzon sınırında bir cazibe merkezi, bir çekim merkezi olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.