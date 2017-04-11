Karadeniz Ekonomik Işbirliği Parlamenterler Asamblesi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİRA) Ekonomik, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu'nun 48. oturumu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başladı.



Parlemento binasında düzenlenen KEİRA Ekonomik, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu oturumunun açılışı basına kapalı gerçekleşti. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Arnavutluk, Yunanistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna heyetlerin katıldığı ve 2 gün sürecek toplantılarda geçen yıl Antalya'da düzenlenen 47. otumunda kabul edilen komite tutanağının onaylanması bekleniyor.



KEİRA Ekonomik, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu'un açılış toplantısı ardından AA muhabirine konuşan Türk heyetinin başkanı, KEİRA Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, böylesi bir etkinlik kapsamında Gürcistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Tiflis'teki görüşmelerin ana gündeminin temiz ve yenilenebilir enerji olacağını belirten Demircan, "Bugün Karadeniz Ekonomik anlaşması çerçevesinde temiz enerji ve yenilenebilir enerji ile ilgili üyelerin katkılarını burada tartışarak görüşeceğiz ve karar altına alacağız" dedi. Demircan, Karadeniz bölgesinin enerji üretim ve tüketimi açısından önemli bölgeler arasında yer aldığını ve üyelerin bu konuda iş birliği içinde olduğunu kaydetti.



Tiflis'teki KEİRA toplantısı 12 Nisan'da sona erecek.