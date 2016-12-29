Karadeniz Açıklarında Sürüklenen Geminin Mürettebatı Yardım İstedi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında motorlarında meydana gelen arıza nedeniyle sürüklenmeye başlayan Comoros bandralı 'Deniz' isimli 3 bin tonluk kuru yük gemisi yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait Turgutreis isimli fırkateyn mürettebatın yardımına gitti.



Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan Tekirdağ'a ayçiçeği götüren Comoros bandralı Deniz isimli 3 bin tonluk gemi Kdz. Ereğli açıklarına geldiğinde motorlarında arıza meydana geldi. Olumsuz hava koşullarıyla birlikte gemi sürüklenmeye başlayınca mürettebat yardım çağrısında bulundu. Gürcistan ve Ukrayna uyruklu 11 mürettebatın bulunduğu geminin Kdz. Ereğli ilçesinin 45 mil açığında olduğu tespit edilerek Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Turgutreis isimli fırkateyn yardıma gönderildi. Geminin çalışan motorları ile fırkateyn eşliğinde Ereğli Limanı'na getirilmesi için yola çıktığı öğrenildi.



Kaymakam Madenoğlu; "endişe edilecek bir durum yok"



Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu saat 17.00 sıralarında S.O.S. vermesi üzerine Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın harekete geçirildiğini söyledi. Madenoğlu, "Seyir halinde iken geminin motorları arıza vermiş. Liman başkanlığı ve sahil güvenlik ekiplerimiz konuyla ilgileniyorlar. Şu an için bir tehlike gözükmüyor. Motorlarının bir kısmı çalışıyormuş. Gemi, bu çalışan motorlarıyla Ereğli limanına gelmeye çalışıyor. Fırkateyn gemiye eşlik ediyor. 11 mürettebatın sağlıklı konusunda olumsuz bir şey yok. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.



Geminin gece geç saatlerde Kdz. Ereğli limanına yanaştırılması bekleniyor. - ZONGULDAK