Karacaoğlan Şiir Akşamları, Yabancı Şairlerin Finaliyle Sona Erdi
MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 15'jnci Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, son gününde yurtdışından gelen şairleri ve ozanları ağırladı.
MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 15'jnci Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, son gününde yurtdışından gelen şairleri ve ozanları ağırladı.
Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 15'inci Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları'na Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) Başkanı Rüştü Aydın, Mersin Şair ve Yazarlar Derneği (MEŞYAD) Başkanı Mustafa Doğan, Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof.Dr.İsmail Görkem, Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Nilgün Çıblak Coşkun ve çok sayıda Mersinli şiir sever katıldı. Yurt dışından davet edilen şair ve ozanların sahne aldığı gecede, program başlamadan önce Karacaoğlan Araştırma Ödülü'nü alan Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Başkanı Prof. Dr.İsmail Görkem'e Başkan Burhanettin Kocamaz tarafından Karacaoğlan heykelciği verildi.
Prof.Dr.Görkem'in ödül konuşmasının ardından Kerkük Kültür Derneği Başkanı Dr. Şemsettin Kuzeci, Bulgaristanlı sanatçı Nasuf Remzi Dail, Kosovalı sanatçı Agim Flsar, Kazakistanlı sanatçı Assem Zhumagazina, Güney Azerbaycanlı sanatçı Farhad Shidfar, Kırgızistanlı sanatçı Dilkumar Zholdoshova, Azerbaycanlı sanatçı Aşık Toğrul, Çuvaşistanlı sanatçı Nikolai Fomiriakov ve Rusya Federasyonu Sibirya Bölgesi'nden katılan Sibirya Şor Türkü Olga Tannagasheva sahne alarak, Mersinlilere unutamayacakları bir gece yaşattı.
Etkinlikte konuşan Başkan Kocamaz, Türk dünyasının 4 gündür Karacaoğlan etrafında birleşip, gönülleri coşturduğunu ve Türk dilinin güzelliklerini sunduğunu söyledi.
Müzik dinletilerinin ve şiirlerin ardından Başkan Kocamaz ve protokol üyeleri yurt dışından gelen sanatçılara günün anısına Karacaoğlan heykelcikleri hediye etti. - Mersin