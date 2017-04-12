Karacabey Belediyesi Faaliyet Raporu Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Karacabey Belediye Meclisi'nin, tek gündem maddesi ile toplanan Nisan ayı oturumu 3. birleşiminde, 2016 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunulurken, Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi sırasında Başkan Özkan, kanun gereği yerini Meclis Başkanı Faruk Türe'ye bıraktı.

Oylama sonrası görüşlerini dile getirerek, kent yönetiminde tüm siyasi partiler ve paydaşlar ile kent yararına akılcı bir yönetim sergilenmesinin vatandaşların da haklı takdirini kazandığına vurgu yapan Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'in geçmişten bu yana var olan potansiyel zenginliklerinin, ortak akıl sayesinde değerlendirilmesinin ilçeyi güzel günlere taşıdığını kaydetti.

Yatırım Projelerimizi Sırasıyla Hayata Geçiriyoruz

Uyguladıkları finansal model sayesinde, Türkiye'nin ender borçsuz belediyeler listesine adlarını yazdırdıklarının da altını çizen Belediye Başkanı Ali Özkan; "Bugüne kadar uyguladığımız tüm çalışmalar, hazırladığımız ve süreç içinde güncellediğimiz stratejik planımıza büyük bir uyumla devam ediyor. Bu plan ve faaliyet raporları arasındaki uyum oranının oldukça yüksek oluşu da tüm denetim mekanizmalarındaki grafiklere yansıyor ve takdir ediliyor. Artık belediyemiz vites büyültme dönemine girdi. Bu anlamda yatırım projelerimizi de ardı ardına hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.