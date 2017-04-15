Karabükspor'dan 7 Gollü Hazırlık Maçı
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri’nde U21 takımı ile gerçekleştirdiği hazırlık maçı ile sürdürdü.
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde U21 takımı ile gerçekleştirdiği hazırlık maçı ile sürdürdü.
A takım 4 ve 12. dakikalarda Biliznichenko, 37. dakikada Poko, 39 ve 42. dakikalarda Tanase, 40. dakikada Seleznov ve 78. dakikada İlhan Depe'nin kaydettiği gollerle karşılaşmadan 7-1 galip ayrıldı. U 21 takımının tek golünü ise 27. dakikada penaltıdan Berkay kaydetti. - KARABÜK
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