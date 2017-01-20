Karabük'teki Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bir araçla kente uyuşturucu getirileceği bilgisini edinmeleri üzerine düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan İ.A, R.Y. ve İ.F, Karabük Adliyesine sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İstihbarat ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, dün kent girişinde durdurdukları otomobilde 3 kişiyi gözaltına almış, zanlıların üzerinde satışa hazır 206,5 gram kubar esrar, 88 uyuşturucu hap ve 2,5 gram uyuşturucu madde (methamphetamine) ele geçirmişti.