Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te polis ekiplerin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır sıkıştırılmış toz esrar ele geçirilirken bir kişi gözaltına alınırken, bir de kaçak göçmen yakalandı. Uyuşturucu sattığı iddia edilen E.Y isimli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden uyuşturucuya yönelik emniyet müdürlüğünü göreve çağırdığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullanan yaşı küçük iki kişinin ifadesinden yola çıkan Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri çalışma başlatarak, yaşı küçük kişilere uyuşturucu sattığı iddiasıyla Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden E.Y'nin evine operasyon düzenledi.



Operasyonda E.Y gözaltına alınırken, evde bir miktar sıkıştırılmış toz esrar ele geçirildi. Şüphelinin evinde ayrıca 22 yaşında M.F.A isimli bir Suriye'li kaçak göçmen yakalandı.



"Sosyal medya üzerinden emniyeti göreve çağırmış"



Küçük yaşta çocuklara uyuşturucu sattığı iddia edilen E.Y'nin sosyal medya hesabını inceleyen ekipler gördükleri bir paylaşımda ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.



E.Y., bir süre önce sosyal medya hesabından, "Burada Bonzai'ye tapıyorlar. Buradan Karabük emniyetini, Karabük Valiliğini, Karabük'ü seven tüm erdemli insanları, medyayı ve tüm insanları göreve çağırıyorum. Burada Bonzai'yi bitirelim. Elimden gelen tüm yardımı vermeye hazırım. 'Allah razı olsun' deyin yeter. Bu Lanetle ömrümün, gücümün yettiği yere kadar savaşacağım. İnsan hayatı ucuz değil." yazarak paylaştığı tespit edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y ve Suriye uyruklu kaçak göçmen M.F.A, emniyetteki sorgularının ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi. - KARABÜK