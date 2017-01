Karabük'te Temizlik Çalışması

Karabük Belediyesi tarafından halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik çalışması başlatıldı.



Karabük Belediyesi Ziraat Mühendisi Kemal Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı, temiz bir çevre için dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirtti.



Çalışmanın halkın yoğun olarak kullandığı, her gün binlerce insanın doğrudan temas ettiği terminal, otobüs durakları, pazar alanları, çöp konteynırları ve umumi tuvaletlere ilaçlama çalışmaları yapıldığını ifade eden Genç, şöyle konuştu:



"Dezenfeksiyon çalışmalarında kullanılan ilaçlar, her türlü virüs, mantar ve bakterilere karşı etkili. Dezenfekte çalışmaları alkol bazlı, geniş spektrumlu ve hidrojen peroksit içerdiği için insanların sağlığına zararlı olmayan bir ilaçla yapılıyor. Her gün kullanıldığında ya da temas edildiğinde herhangi bir sağlık problemine yol açmayacak ilaçlar kullanıyoruz. Terminal, durak, pazar yerlerinde ve insanların daha çok temas ettiği kapı kolları ve tutunma yerleri özellikle dezenfekte ediliyor."