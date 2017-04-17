Karabük'te Fetö/pdy Operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen O.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.