Karabük'te Ev Yangını

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bağlı Sofular köyünde Şükrü (85) ve Bedir (90) Gocakaya kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden komşuları eve girerek yaşlı kardeşleri dışarı çıkartırken, köye gelen itfaiye ekibi de yangına hızla müdahale etti.



Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.