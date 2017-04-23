Karabük'te Ev Yangını
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bağlı Sofular köyünde Şükrü (85) ve Bedir (90) Gocakaya kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden komşuları eve girerek yaşlı kardeşleri dışarı çıkartırken, köye gelen itfaiye ekibi de yangına hızla müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.