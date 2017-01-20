Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine gözaltına alındığı belirtilen Okan, polis eşliğinde getirildiği Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Savcı, sorgunun ardından Okan'ı "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Okan, buradaki sorgusu sonucunda tutuklandı.
İdris Feyzi Okan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gecikmeli olarak 29 Temmuz 2016'da yapılan YAŞ toplantısında albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilmişti.
Okan'ın isminin, son tespit edilen 120 bin kişilik ByLock listesinde olduğu iddia edildi.