Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Düzce'de etkili olan kar nedeniyle D-655 karayolunda, zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.



Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun yüksek kesimlerinde, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.



Karayolunun Kabalak, Hiciz rampası, Tepeköy ve Şifalı Su mevkilerinde yola zincirsiz çıkan bazı araçlar, kara saplandı. Bu araçlar, trafik ve karayolları ekipleriyle köylülerin traktörleriyle kurtarılmaya çalışılıyor.



Trafik ekipleri, Boğaziçi mevkisinde ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.



29 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor



Bu arada, kar yağışı yüzünden 29 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel idaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 5, Cumayeri'nde 7, Çilimli'de 5, Gölyaka'da 10 ve Gümüşova'da 2 köye ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, iş makineleriyle kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.