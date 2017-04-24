Kar yağdı, fındık üreticisini korku sardı

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Başaran:

"Kar yağışı fındık üreticisini etkileyecektir"



DÜZCE - Düzce ve bazı ilçelerinde dün başlayan kar yağışının ardından fındık üreticisini korku saldı. Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Başaran, mevsim normallerinin çok farklı şekilde sürdüğünü, tarımsal açıdan soğuk havaların fındık üreticilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Düzce ve bazı ilçelerinde dün başlayan kar yağışının ardından fındık üreticisini korku saldı. Fındık ağaçlarının çiçek mevsiminde olması sebebiyle üreticiler rekoltenin düşeceği görüşünde. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Başaran, "Yaklaşık 25 gün önce özellikle fındık alanlarında yoğun sis etkili oldu. Fındığın tam döküm yapacağı dönemde etkili olan bu sis, olumlu değildi. Bunun arkasından 7 gün önce iç kesimlerde ayaz söz konusu oldu. Bugün de sabah saatlerinden itibaren 350-400 rakımın üzerindeki tarım alanlarında kar yağdı. Fındığın tam verime yatacağı dönemde, olumsuz hava şartları kötü etkiledi, ne kadar etki yaptığı ise şu sırada söylemek doğru değil. Ama bir gerçek var ki fındık bu olumsuz havadan etkilendi. Hava şartları bir kaç gün sonra iyileştiğinde ekipler sahaya çıkacak ve araştırma yapılacak,ancak bu gecede yağış beklenmektedir.İnşallah temennimiz odur ki,ürünümüz bu hava şartlarından daha az etkilenir diye umut ediyoruz "dedi.

Fındık üreticilerinin sis konusunda bir önlem alabileceğini aktaran Başaran, kar yağışı için herhangi bir önlemin yapılamayacağını ifade etti. Hava şartlarının rekolteyi önemli oranda etkileyeceğini anlatan Başaran, "Bu üst üste gelen kötü hava şartları fındığı olumsuz etkiledi. Biz, her zaman 'Fındık çuvala girmedikten sonra rekolteden bahsetmek doğru değildir' dedik. Herhangi bir ifade kullanmak doğru değil, çünkü fındık üretimi ne kadar bakımla alakalı olsa da yüzde 50 oranda hava şartları da etki ediyor" diye konuştu.