Kar ve Fırtınaya Karşı 23 Dağcı Süphan Dağı'na Zirve Yaptı

Van Gölü'nün kuzeyinde, Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'a sınırı olan Süphan Dağı'na 7 Nisan günü Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nden arabalarla hareket eden dağcılar, denizden 2 bin 200 metre yüksekliğindeki At Yaylası'nda kamp kurdu. Volkanik ve karla kaplı At Yaylası'ndan sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçen rehber Cuma Saltık yönetimindeki dağcılar, kar ve fırtınada Süphan Dağı zirvesine çıktı. Yaklaşık 9 saat süren zorlu tırmanışla zirve yapan dağcılar, 4 bin 58 metrede saygı duruşuda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak selife çekildi. Muhteşem bir tımanış yaptıklarını belirten Cuma Saltık, "Zaman zaman yaşanan şiddetli tipi ve kar yağışı tırmanışa heyecan kattı. Zirveye ulaştığımızda ise tüm yorgunluğumuzu atttık. Zirveden etrafı izlemek muhteşem bir duygu. Bu spora gönül verenleri mutlaka Süphan'ı görmeli" dedi. - Ağrı