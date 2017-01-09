Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Diyaliz Hastası Kurtarıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 82 yaşındaki diyaliz hastası, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.



Duruluova Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Güley Bali (82), kar yağışı nedeniyle yolun kapanmasından dolayı evinde mahsur kalarak diyalize gidemedi.



Hasta yakınlarının durumu bildirmesiyle yola çıkan 112 acil servis ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesinden yardım istendi.



Yağışın sürmesine rağmen yaklaşık 5 kilometrelik yolu açan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.



Ambulansla Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan Bali'nin sağlık durumunun iyi oluğu öğrenildi.