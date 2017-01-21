Kar Maskeli Soyguncu Çaldığı Altınlarla Yakalandı

Ankara'da pompalı tüfekle bir kuyumcuyu soyan kar maskeli zanlı, polisle yaşadığı kovalamacanın ardından altınlarla yakalandı.



Alınan bilgiye göre, sabah polis ekiplerine, Etimesgut Hikmet Özer Caddesi'nde bir kuyumcuya gelen kar maskeli ve pompalı tüfekli kişinin, iş yeri sahibini tehdit ederek çaldığı altınlarla kaçtığı ihbarı geldi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Çaldığı altınlarla olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan soyguncu, yaşanan kısa kovalamacanın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Ali E'nin çaldığı altınlar, kuyumcuya teslim edildi.



Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.