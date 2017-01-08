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Sultanahmet'i gezen turistlerden detaylar
Galata Köprüsü'nde balık tutanlardan detaylar
Kartopu oynayanlardan detaylar İstanbul'da kar aralıklarla etkili oluyor. Beyaz örtüyle kaplanan ve tarihi yarımada da bulunan turistler karın keyfini çıkardı.
Kar Manzarası - Tarihi Yarımada
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Sultanahmet'i gezen turistlerden detaylar Galata Köprüsü'nde balık tutanlardan detaylar Kartopu oynayanlardan detaylar İstanbul'da kar aralıklarla etkili oluyor.
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