Kapatılan İçkili Mekan İşletmecilerinden Valilik Önünde Eylem

YOZGAT Valiliği'nin, OHAL kapsamında 28 Eylül 2016 tarihinde il genelindeki tüm bar, pavyon, gazino gibi mekanları kapatmasının ardından yaklaşık 3 aydır mağdur olduklarını belirten işletme sahipleri, eylem yaptı.



Yozgat Valiliği önünde aileleriyle birlikte oturma eylemi yapan içkili mekan sahipleri, Vali Kemal Yurtnaç ile konuşmak istedi. Görüşme talebine olumlu yanıt alamayan mekan sahipleri ve aileleri, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Yerköy İlçesi'nde gazino işletmeciliği yapan Hamza Kömürcüoğlu, Vali Yurtnaç'ın, daha önce 4 Ocak tarihinde mekanlarının açılacağını söylemesi üzerine 3 aydır beklediklerini söyledi. Kömürcüoğlu, "103 gündür mekanlarımız kapalı, borçlarımız birikti. Şimdi de OHAL uzadı diye mekanlarımızı açmıyorlar. Ne yapalım biz parasızlıktan çocuklarımızı okula gönderemiyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz. Şimdi Vali beyle görüşmeye geldik ama ulaşamadık" dedi.



Eylem yapan grup polisin müdahalesiyle Yozgat Valiliği önünden uzaklaştırılırken, gözaltına alınmak istenen içkili mekan sahibi Coşkun Emrebaş ise ne yapacaklarını bilemediklerini ve zor durumda olduklarını söyledi. Emniyet yetkililerinin, Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök'ün görüşmek üzere kendilerini beklediğini söylemeleri üzerine eylemciler sakinleşti. - Yozgat