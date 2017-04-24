Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 146,80 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 982,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 146,80 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:





CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 150,10 150,30 146,60 146,80 Cumhuriyet Ata Lira 990,00 1.006,00 966,00 982,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 137,00 141,00 133,90 137,90 Lira(Tam) Ziynet 968,00 986,00 944,00 963,00 Yarım Ziynet 483,00 493,00 472,00 482,00 Çeyrek Ziynet 242,00 247,00 236,00 241,00