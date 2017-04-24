Kapalıçarşı'da Altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 146,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 146,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 982,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 146,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|150,10
|150,30
|146,60
|146,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|990,00
|1.006,00
|966,00
|982,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|137,00
|141,00
|133,90
|137,90
|Lira(Tam) Ziynet
|968,00
|986,00
|944,00
|963,00
|Yarım Ziynet
|483,00
|493,00
|472,00
|482,00
|Çeyrek Ziynet
|242,00
|247,00
|236,00
|241,00
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