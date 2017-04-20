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Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,73 azalışla 150,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,73 azalışla 150,20 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 246,00 lira, Cumhuriyet altını 1.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle 150,20 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 151,10 151,30 150,00 150,20
Cumhuriyet Ata Lira 996,00 1.012,00 988,00 1.005,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 138,00 142,00 137,00 141,00
Lira(Tam) Ziynet 973,00 993,00 966,00 986,00
Yarım Ziynet 486,00 496,00 483,00 493,00
Çeyrek Ziynet 243,00 248,00 241,00 246,00

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