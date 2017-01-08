Kansere Yakalanan Bakıcısına "Kızı" Gibi Baktı

FERDİ UZUN / NECİP UYANIK - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki kalp ve karaciğer hastası kadın, kanserle mücadele eden 67 yaşındaki bakıcısına kol kanat gerdi.



Denizli'de dünyaya gelen ve 27 yaşından bu yana hasta ve yaşlılara bakıcılık yaparak geçimini sürdüren 4 çocuk annesi Emine Aydınlı, 36 yaşında kan kanserini yendi. Kendilerine ait evleri bulunmaması nedeniyle eşiyle birlikte çocuklarının yanında kalan Aydınlı, 4 yıl önce kalp ve karaciğer hastası Ayşe Selcan Başçı'nın bakıcılığını üstlendi.



Yaklaşık 2 yıl önce rahim kanserine yakalandığını öğrenen Aydınlı'ya en büyük desteği, bakıcılığını üstlendiği Başçı verdi. Kemoterapi ve ameliyat sürecinde bakıcısının bakımını üstlenen Başçı, Aydınlı'ya psikolojik destek de sağladı.



Emine Aydınlı, geçim sıkıntısı nedeniyle başladığı işini çok sevdiğini, 30'dan fazla hastanın bakımını üstlendiğini, son olarak bakıcılığını yaptığı Ayşe Selcan Başçı ile adeta anne-kız gibi olduklarını söyledi.



Kan kanseri olduğu dönemde, doktorunun kanserin ileriki yaşlarda tetikleyebileceğini söylediğini, 2 yıl önce rahim kanseri olduğunu ifade eden Aydınlı, "Allah'ıma şükürler olsun ki şu an işimi yapmaya devam ediyorum. Allah bir şekilde güç veriyor. Hastalığımı hiçbir şekilde aklıma getirmiyorum. 'Ben bu hastalığımı yeneceğim' diyorum. Hayata hep sıkı sıkı tutundum, Allah'a sığındım." dedi.



"Ben ona bakacağıma o bana baktı"



Hastalığa karşı verdiği mücadelede Ayşe Selcan Başçı'nın fedakarlığını gördüğünü kaydeden Aydınlı, şöyle devam etti:



"Ayşe hanım çok anlayışlı. Kemoterapi süreçlerinde bana destek oldu. Ameliyat oldum ve doğrudan bu eve geldim. Ayşe Hanım kendi evime gitmeme izin vermedi. 'Sen burada kal ben sana bakarım' dedi. Ben ona bakacağıma o bana baktı. Birbirimize bakarak 6 ay geçirdik. Tedavilerim halen sürüyor ancak son testlerde iyi sonuçlar aldık."



Bakıcısı Aydınlı'yı kızı gibi sevdiğini belirten Başçı, ev ve dışarıdaki işlerini yaparken zorlandığını, bu konuda da Aydınlı'nın kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.



Aydınlı gibi bir bakıcıya sahip olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Başçı, şöyle devam etti:



"4 senedir anne-kız gibi olduk. Daha bir kere bile birbirimize kızmadık. Onu çok seviyorum. Kendisi rahatsızlanınca çok üzülmüştüm. Artık ben de onunla birlikte mücadele ediyorum. Ben ona, o bana bakıyor. O kadar mutluyum ki anlatamam. Onun kendi evinde asansör yoktu. Evine gitmesine izin vermedim. O bu evin, hem kızı, hem kahyası. Yani her şeyi."