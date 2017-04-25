Uşak Halk Sağlığı tarafından düzenlenen "Kanser Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.



Uşak Belediyesi önünde başlayan yürüyüşe sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlar ve lise öğrencileri katıldı.



Ellerinde, "Kansersiz Yaşam Elinizde", "Erken Teşhis Hayat Kurtarır", "Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork", "En İyi Miras Anne Sütüdür" yazılı dövizler taşıyan grup İsmet Paşa Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanına ulaştı.



Uşak İl Halk Sağlığı Müdürü Hasan Kaya burada yaptığı konuşmada, kanserin dünya ve Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.



Türkiye'de yılda ortalama 175 bin kişiye kanser teşhisi konulduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi:



"Kanserli olguların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde görülmekte, bölge veya şehirler arasında kanser görülme sıklığı açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bunlarla birlikte ülkemizdeki kanser vakalarının önemli bir kısmı sigara ve obezite ile ilişkilidir. Kanser korunabilen bir hastalıktır ve doğru korunma stratejileri ile kanser hastalıklarının üçte biri önlenebilir. Çevresel etkenler kanser oluşumunda yüzde 90-95 oranında etkilidir." diye konuştu.



Kanserle mücadelede asıl sorunun geç tanı konulması olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:



"Kanser, günümüzde modern tıptaki gelişmelere rağmen dünyada birinci ölüm nedenleri arasında yer alarak önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemde ki yerini korumaktadır. Kanser, küresel ve her yaşta görülebilir bir sağlık sorunudur. bu nedenle kanserde erken tanı önemli noktada yer almaktadır."



Etkinlik konuşmaların ardından son buldu.