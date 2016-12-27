Kanal D Yayın Akışı (27 Aralık Salı)

Kanal D, 1993 yılından bu yana ulusal yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Kanal D bugüne kadar kalitesini sürdürmüş ve izleyicilerine yayın sağlamıştır. Bu doğrultuda Kanal D yayın akışlarını da düzenlemiş ve izleyicilerine uygun hale getirmiştir. Kanal D yayın akışları, Kanal D resmi internet sayfası üzerinden gün gün verilmektedir. Dileyen herkes giriş yaparak Kanal D Yayın akışını öğrenebilir. Ancak biz sizler için Kanal D, yayın akışını haber haline getirdik. Şuan Kanal D'de Arka Sokaklar, Altınsoylar, Vatanım Sensin, Poyraz Karayel, Hayat Şarkısı, Bodrum Masalı, Babam ve Ailesi dizileri bulunuyor. Peki bu diziler hangi gün ekranlarımızda olacak? İşte 27 Aralık Salı Kanal D yayın akışı...
05.30 GENİŞ AİLE
07.00 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN
09.00 MAGAZİN EXTRA
10.00 RENKLİ SAYFALAR
12.45 KISMETSE OLUR
16.45 ARKA SOKAKLAR
18.45 ANA HABER BÜLTENİ
20.00 HAYAT ŞARKISI
00.15 BEN SANA SÖYLEMİŞTİM
02.00 KARA KENTİN ÇOCUKLARI
03.30 RENKLİ SAYFALAR