Kopan Kar Kütlesi Sonları Oldu: Kanada'da 5 Dağcı Hayatını Kaybetti
Kanada'da Harvey Dağı'na tırmanan 6 kişilik dağcı ekibi, üzerinde durdukları kar kütlesinin kopmasıyla 500 metreden yere çakılarak hayatlarını kaybetti. Ekipten 5 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kanada'da Harvey Dağı'na tırmanırken üzerinde durdukları kar kütlesinin kopması sonucu 500 metreden düşen 5 dağcı yaşamını yitirdi.
5 DAĞCI 500 METREDEN YERE ÇAKILDI
Arama kurtarma ekibinin lideri Martin Colwell, Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Vancouver kentinin kuzeyindeki Harvey Dağı'na çıkan 6 dağcıdan 5'inin üzerinde durdukları kar kütlesinin kopması sonucu 500 metreden yere çakıldığını belirtti.
KAYIP DAĞCILARIN CESETLERİNE ULAŞILDI
Ekipteki altıncı kişinin arama kurtarma görevlilerine haber verdiğini söyleyen Colwell, daha sonra kayıp dağcıların cesetlerine ulaştıklarını kaydetti. Colwell, ölenlerin kimliğinin resmi olarak belirlenmesinin ardından gerekli açıklamaların yapılacağını sözlerine ekledi.
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