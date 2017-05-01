Kanada Başbakanı'nın Renkli Çorapları Törene Damga Vurdu

Kanada'nın genç başbakanı Justin Trudeau ülkesinde yaşayan Sih inancına sahip Kanadalıların kutsal günü olan Khalsa Günü kutlamalarına katıldı.

RENKLİ ÇORAPLARI DAMGA VURDU

Toronto'da gerçekleşen kutlamalarda Trudeau'ya kılıç hediye edildi. Ayakkabıların çıkarıldığı törene Trudeau'nun renkli çorapları damga vurdu.



Trudeau'nun kabinesinde Savunma Bakanı olarak görev yapan Harjit Sajjan da sih inancına mensup. Sihizm 15. Yüzyılda ortaya çıkan ve Kuzey Hindistan'da yaşamış bir gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir inanış. bugün dünyada 23 milyondan fazla inananı bulunuyor.

Kanada Başbakan'ın çorap vakaası bununla da sınırlı değil. Başbakan daha önce de bu tarz çoraplarla gündeme gelmişti. İşte Trudeau'nun daha önce giydiği çoraplar:



