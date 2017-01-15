Kamyonla Geçirilen Kar Halkın Eğlencesi Oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesine belediye ekipleri tarafından getirilen 15 kamyon karla vatandaşlar doyasıya eğlendi.



Ceyhan Belediyesi, 13 yıldan bu yana kar yağmayan ilçeye vatandaşların eğlenmesi amacıyla Toros Dağları'ndan 15 kamyon kar getirdi.



Kamyonlardaki kar, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan konser alanına döküldü.



Birçok kişi, eş ve çocuklarıyla alana gelerek, karla oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çoğu ilk kez kar gören çocuklardan bazıları kardan adam yaparken, bazıları da kar topu oynadı.



Vatandaşlar, güneşli pazar gününde karla oynamanın keyfini yaşadıklarını belirterek, bu imkanı sunan ilçe belediyesine teşekkür etti.



Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek,"Çocukları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bizler, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın mutluluğu için gayret gösteriyoruz." dedi.