Kamyon, Yolcu Alan İşçi Servisine Çarptı: 5 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde kamyon ile işçileri taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Gebze E5 karayolu Beylikbağı mevkii, İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine giden Eyüp Ö.(61) idaresinde ki 41 BF 993 plakalı kamyonu bir araç sıkıştırınca kamyon sağ şeritte yolcu alan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 5290 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Kaza nedeniyle 5 kişi yaralandı. Meydana gelen kazayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine hemen kaza yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtarma işlemine başladı. Kısa sürede bulundukları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 2'si Gebze Fatih Devlet Hastanesine, 3'ü ise Darıca Farabi Devlet Hastanesine gönderildi.



Kaza sırasında kamyonun içinde bulunan Abdulsamet isimli çocuk, "Soldan bir araç bizi sıkıştırdı. Önümüze kırdı. Minibüs yolda duruyordu. Yolda yolcu alıp indiriyordu. Duramadık çarptık" dedi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ