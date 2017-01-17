Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kahramanmaraş'ta Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İnşallah 2018'in ocak ayına girdiğimizde Suriye'de barış ve huzur gelecek. Kadim Suriye şehirleri Halep ve Şam başta olmak üzere, yeniden inşa edilecek." dedi.



Kahramanmaraş Valiliği'nde kamu kurum ve kuruluşlarının daire müdürleri ve amirleriyle toplantıda bir araya gelen Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) "Göç ve Mülteciler" raporu için Kahramanmaraş'a geldiğini belirtti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 Mart'ta kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve dünya ombudsmanlarının katılacağı, "Uluslararası Göç ve Mülteciler Sempozyumu"nun düzenleneceğini hatırlatan Malkoç, sempozyumun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını belirtti.



Önce "Geçici", bir müddet sonra "Dönecek" denilen insanların Türkiye'ye geleli yaklaşık 6 yıl olduğunu ifade eden Malkoç, "Bu insanlarla ilgili Türkiye'de sosyal uyumun sağlanması, koordinasyonun sağlanması, bunların ileride Suriye'de iç savaş sona erdiğinde Türkiye ile dostluk bağlarının artması, aynı zamanda niyeti bozuk, ülkemiz üzerinde hesabı olan bazı yabancı unsurların Türkiye'nin güvenliğine yönelik yapacakları yanlışlıkları hangi tedbirlerle önleneceğinin karşılıklı görüşülmesi amacıyla biz Ankara'da 2 denetçi arkadaşımızın yürüttüğü rapor çalışmasını sürdürüyoruz." diye konuştu.



Konuyla ilgili Türkiye'de resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları yetkililerini dinlediklerini aktaran Malkoç, "Dinlediklerimiz, gördüklerimiz ve yaptığımız tespitler, hakikaten milletimizle ne kadar iftihar etmemiz gerektiğini ortaya koydu." ifadesini kullandı.



Birleşmiş Milletler'e kayıtlı mültecilerin yarısından fazlasını Türkiye'nin barındırdığını, bunun olağanüstü bir olay olduğunu vurgulayan Malkoç, şöyle devam etti:



"Türk milleti, Maraşlılar, Gaziantepliler, Hataylılar, İstanbullular bu insanlarla ekmeklerini paylaşıyorlar. Bu insanlarla okullarını, geleceklerini paylaşıyorlar. Avrupa'da gayri safi milli hasılası milli gelirimizden daha fazla olan ülkeler, 10, 100, 200 mülteci için tartışma yapıp kavga çıkarıyorlar 'alalım mı almayalım mı' diye. Avrupa'da sivil toplum örgütleri 'mülteciler getirilmesin, ekmeğimizi bölüşmeyelim, okullarımızı paylaşmayalım' diye gösteri yaparken, bizdeki sivil toplum örgütleri bu insanlara bağırlarını açıyorlar. Diyorlar ki 'bunlar iç savaştan kaçmış, bunları anneleri, babaları ölmüş, kadınlar dul, çocuklar yetim kalmış' diyerek kucağını açıyor. İşte bizim insanımızın gönlünün genişliği ve medeniyetler arasındaki fark budur."



Malkoç, dünyada barış ve huzurun hakim olacağını, barış ve huzurun da bu insanlara gönlünü açan Anadolu kadim medeniyetinin insanları tarafından sağlanacağını kaydetti.



"Türkiye, Suriye barış sürecinin kurucu unsurlarından biri oldu"



Geçen yıl Suriye ile ilgili Cenevre'de düzenlenen barış konferansı toplantısına Türkiye'nin çağrılmamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Malkoç, şunları söyledi:



"O toplantıya Türkiye gözlemci olarak bile çağrılmadı ama aradan bir yıl geçti. Geçen sene gözlemci olarak bile çağrılmayan Türkiye, Astana'da Suriye barış sürecinin başlatıcı ve kurucu unsurlarından biri oldu Rusya ile birlikte. Dışişleri Bakanımızın açıklaması da var; 'Amerika'yı da davet edeceğiz' diye. Bir yıl içerisinde bu kadar fark var. İnşallah 2018'in ocak ayına girdiğimizde Suriye'de barış ve huzur gelecek. Kadim Suriye şehirleri Halep ve Şam başta olmak üzere, yeniden inşa edilecek. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak insanlığın vicdanını kanatan olaya halkımızın bulduğu çözümü yerinde göreceğiz. İnsan hakları açısından tespitler yapacağız ve daha iyi nasıl olabilir bunları raporlaştıracağız. Türkiye'nin bu hizmetini, milletin onurunu temsil eden bu hizmetini, insanlığın vicdanını temsil eden bu hizmetini bütün dünyaya anlatmaya çalışacağız."



Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Vali Yardımcısı Ömer Adar, Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz, diğer bazı kurum ve kuruluşun müdürleri ve yetkililerinin katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.