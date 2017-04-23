Kamp İçin Çıktıkları Yaylada Mahsur Kaldılar

Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kaldılar

Kar yağışının etkisi arttırmasıyla vücut ısısı düşen 2 öğrenciye sağlık ekipleri müdahale etti



DÜZCE - Düzce Üniversitesi İzcilik Kulübü öğrencileri kamp yapmak için çıktıkları bin 400 rakımlı Gölyaka'ya bağlı Pürenli Yaylası'nda kar yağışının bastırması ile mahsur kaldı. Soğuk nedeni ile vücut ısısı düşen ve hipometriye düşen 2 öğrenciye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Düzce Üniversitesi'nden Gölyaka ilçesine bağlı bin 400 rakımlı Pürenli Yaylasına kamp yapmaya giden 40 kişilik izci grubu, yağan kar nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan grup, durumu Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 40 kişilik grubu kurtarmak için Düzce Arama ve Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Düzce Safari-Offroad ekipleri seferber oldular. İhbar üzerine yola çıkan ekiplere Düzce Safari-Offroad ve Düzce Arama Kurtarma Derneği üyeleri de arazi araçlarıyla destek verdi. Ekipler, zorlu arazi koşullarını geçerek ulaştıkları bölgede, mahsur kalanlara ulaştı. Kara saplanan araçlar da off-road araçlarına bağlanarak çekildi. Soğuk nedeniyle vücut ısısı düşerek hipotermiye düşen 2 kişiye müdahale edildi.

Ekiplerin çabalarıyla kurtarılan grubun üyeleri, yağan kar sebebiyle ile sorun yaşadıklarını anlattı.