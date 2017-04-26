Kaldırıma Çarpan Motosiklet Sürücüsü Öldü

ANTALYA'da kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek kaldırıma çarpan 27 yaşındaki Mustafa Nurçil yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 12.00 sıralarında Finike İlçesi, Turunçova Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Nurçil, kontrolü kaybedince kaldırıma çarparak düştü. Kazada ağır yaralanan Nurçil, olay yerine gelen ambulansla önce ilçede bulunan hastaneye daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Nurçil, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nurçil'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



- Antalya