Kalaşnikoflu Cinayete 4 Tutuklama

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.



Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda 17 Nisan'da seyir halindeki otomobile tabanca ve Kalaşnikofla ateş açılması sonucu Müslüm Üzer (56) hayatını kaybetmiş, oğlu Orhan (32) ve yeğeni Hüseyin Üzer (18) yaralanmıştı.



Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin yakınlarına ait 3 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmiş, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.



Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan ve cinayete karıştığı ileri sürülen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4 kişiye de ev hapsi cezası verildi.



Olaydan sonra iş yeri kurşunlaması olayına karıştığı iddia edilen 6 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA