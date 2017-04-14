Kahvehanelere Kütüphane Kuruluyor

Bigadiç Belediyesi, 80 Mahalledeki kahvehanelere kütüphane kuruyor.



Belediye Başkanı İsmail Avcu, kahvehanelerin özüne döndüğünü belirterek, eskiden buralarda kitap okunduğunu belirtti.



Kitap okuma kültürünü tekrar yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Avcu, şunları kaydetti:



"Kültür noktasında ileriye gitme adına belediye olarak ne yapmamız gerektiğini çok iyi bilmekteyiz. Eski kültürümüzde kahvehaneler, çayların içildiği, bunlarla birlikte gazetelerin, kitapların okunduğu yerdi. Ama günümüzde kahvehaneler, bu anlamından uzaklaştırıldı. Günümüzde okeyin, kağıt oyunlarının oynandığı, çay içilip sohbet edilen yerler haline geldi. Bu projeyle kahvehaneleri, kütüphanelere dönüştürelim istiyoruz."