Kahta'da Kuran-ı Kerim Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Kahta Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu Koordinatörlüğünde hafızlık, Kuran-ı Kerim ve ezan okuma yarışması düzenlendi.



Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmaya İlçe Müftüsü Metin Aykut, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammed Akçal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen etkinliğin amacına dikkat çeken Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammed Akçal, bu tür etkinliklere katılan öğrencilerin bilgilerinin yanı sıra, aynı zamanda becerilerinin de geliştiğini söyledi. Müdür Akçal, "Milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda imam hatip ortaokulu öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenleniyor. Düzenlenen bu tür etkinlilerle öğrencilerimizin bilgileri daha da güçlenirken aynı zamanda da onların beceri ve kabiliyetleri de gelişiyor" dedi. İmam Hatiplerin ülkede çok önemli başarılara imza attığını ifade eden Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, medeniyetin yeniden inşası için İmam Hatip okullarının çok önemli olduğunu söyledi. Müdür Tünçmen, İmam Hatip okullarının misyonuna layık öğrencilerin yetiştirilmesi gerektiğini kaydederek hafızlık, Kur'an ve ezan okuma yarışmasının bu anlamda büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, yarışmada emeği geçen bütün öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.



3 ayrı kategoride yapılan yarışmalarda kategori birincilerine bisiklet verilirken diğer yarışmacılara da çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN