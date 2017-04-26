Kahramanmaraş Kuyumcu Cinayetini 3 Santimlik Kablo Aydınlattı

Kuyumcu cinayetini 3 santimlik kablo aydınlattı



Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde öldürüldükten sonra 8 kilo altını çalınan kuyumcu 70 yaşındaki Mustafa Gök'ün katil zanlısı 30 yaşındaki Mehmet Koçer, polisin olay yerinde bulduğu 3 santimetre uzunluğundaki kablo sayesinde yakalandı.



Olay, 19 Nisan Çarşamba günü Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Gök'ün işlettiği kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren kimliği belirsiz kişi, Mustafa Gök'ü başına vurduğu çekiçle öldürdükten sonra 8 kilo altını da alarak kaçtı. Gök'ün cansız bedeni komşuları tarafından bulundu.



KABLO, KATİL ZANLISINI YAKALATTI



Katil zanlısı, yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini kaydeden hard diskleri de yanında götürürken, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden uzman bir cinayet ekibi oluşturarak ilçeye gönderdi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, cesedin yanında 3 santimetre uzunluğunda bir kablo buldu. Ayrıca bir de ayakkabı izi tespit edildi. Yapılan araştırmada ceset yanındaki kablo ile buhar makinesine çekilen ara kablonun aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine cinayeti elektrik elektronik tamiri yapan bir kişinin işlemiş olabileceğini değerlendiren ekip, olay günü bilgisayar tamircisi Mehmet Koçer'in kuyumcuya girdiğini belirledi. Olaydan sonra Mersin'in Erdemli İlçesi'ne gittiği ortaya çıkan Koçer'i takibe alan ekipler, zanlıyı Gaziantep karayolunda yakaladı. Kablonun devamı ise Koçer'in iş yerinde bulundu.



AYAKKABI İZİ AYNI ÇIKTI



Gözaltına alınan Mehmet Koçer'in ayakkabısı ile olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi aynı çıktı. Ayrıca ayakkabı da kan izi de bulundu. Tüm bu delillere rağmen 'Ben yapmadım' diyen zanlıyla ilgili yapılan araştırmada kuyumcudan çaldığı altınların bir kısmını Kayseri'de paraya çevirdiği ve bir otomobil aldığı belirlendi. Erdemli'de park halinde bulunan otomobilde yapılan aramada ise 6 kilo 134 gram altın ele geçirildi. Koçer'in Kayseri'de altınları bozdururken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yaklaşık 200 bin lira para harcadığı belirlenen Mehmet Koçer'in yüklü miktarda kumar borcu olduğu ve borcunu ödemek için cinayeti işleyerek hırsızlık yaptığı iddia edilirken, "İçeriye girdiğimde kanlar içinde yatıyordu. Yanında altın dolu çanta vardı aldım kaçtım" dediği belirtildi.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Koçer tutuklandı.