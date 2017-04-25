Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden birinin 23 yaşındaki Elbistanlı Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul olduğu öğrenildi. Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden birinin Elbistanlı Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul (23) olduğu bildirildi. İlçeye bağlı Akören Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin ailesine acı haber ise Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abülkadir Yağar ve İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol tarafından verildi.



Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuşun annesi Hatice Kul ve kardeşleri, şahadet haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Evden yükselen feryatlar, yürekleri dağladı. Şehidin, Ragıp ve Hatice Kul çiftinin en büyük çocuğu olduğu 1'i kız olmak üzere de 3 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. 1,5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan başlayan şehit Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul'un Erzurum'da görev yaptığı belirtilirken babası Ragıp Kul'un da Cezayir'de çalıştığı öğrenildi.



(Murat Sürücü /İHA)