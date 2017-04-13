Kahramankazan'da "Evet İçin Sevgi Yürüyüşü"

Kahramankazan ilçesinde belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığı, "Evet İçin Sevgi Yürüyüşü" düzenledi.



Belediye önünde toplanan grup, Türk bayraklarıyla ilçenin cadde ve sokaklarında yürüdü.



AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Emrullah İşler, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe'nin de katıldığı yürüyüş sırasında vatandaşlara karanfil dağıtıldı.



Yaşlı ve engelli vatandaşların da katıldığı yürüyüş, başlama noktası olan belediye önünde son buldu.



Belediye Başkanı Ertürk, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye tarihinin en kritik seçimi olacağını, karar verirken kısır çekişmelerin, ideolojik ayrışmaların, düşünce farklılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti.