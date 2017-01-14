Kağnı ve Kara Saban Satarak Geçimini Sağlıyor

Samsunlu marangoz, kağnı ve kara saban minyatürü yapıp satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.



65 yaşındaki Remzi Gündüz, baba mesleği olan marangozluğu eskiden kullanılan tarım araçlarını yaparak sürdürüyor. 'Öküz arabası' olarak tabir edilen kağnı arabası ve kara sabanların minyatürlerini yapıp pazarlarda satan Gündüz, vatandaşlardan daha fazla ilgi bekliyor.



45 yıldır mini kağnı ve kara saban sattığını belirten Gündüz, "Kağnı, kara saban, oklava, merdane, bebek beşiği, sofra, ayak tarağı, sarımsak dövücü gibi eşyalar yapıp satıyorum. Bunları evde ve dükkanda yapıyorum. Bir öküz arabası yapmak yaklaşık 3 günümü alıyor. Öküz arabaları küçükten büyüğe doğru 50 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çıkıyor. Kara sabanı da 30 liradan satıyorum. Bu öküz arabalarına ve kara sabanları daha çok soruyorlar. Alan fazla yok. Ama meraklı olanlar evlerinde saklamak için alıyorlar. 13 yaşımdan beri kara saban ve kağnı yapıyorum. Bunları yapmayı babamdan öğrendim. 45 senedir bunları satarak geçinmeye çalışıyorum. İnsanların böyle eski ve manevi değeri olan şeylere daha çok ilgi göstermesini istiyorum" dedi.



Remzi Gündüz, imalat yapmadığı günlerde pazarlarda ürünlerini satıyor. - SAMSUN