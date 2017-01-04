Kağızman Kaymakamı Öter, Görevine Başladı

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, görevine başladı.



Kaymakam ve vali yardımcılarının görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin son yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi ile Kağızman Kaymakamlığına atanan Öter, görevine başladı.



Öter, Osmaniye'nin Hasanbeyli, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Kayseri İncesu ilçelerinde kaymakamlık, Muş'ta ise vali yardımcılığı görevinde bulunmuştu.