Kafesten Avrupa Pazarına

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl birçok alanda ihracatta düşüş yaşanırken su ürünleri sektöründe birçok ülkeye yapılan satışlarda artış kaydedildi. Sektör yaklaşık 800 milyon dolara ulaşan ihracatını, 2017'de artırmayı hedefliyor.



Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de su ürünleri sektöründe önemli bir paya sahip olan Karadeniz'de gerek yaylalarda gerekse denizde gerçekleştirilen kültür balıkçılığı olarak adlandırılan kafes balıkçılığı üretimi su ürünleri ihracatının en önemli kısmını oluşturuyor. Üretimde Ege'nin başı çektiği sektörde Karadeniz'de de üretim alanları genişliyor. Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında özel havuzlarda, yapay rezervlerde ve deniz ortamında gerçekleştirilen kafes balıkçılığı üretimi ise her geçen yıl artmaya devam ediyor.



Hedef yılda 5 bin ton



Ordu'da kafes balıkçılığının yapıldığı Altınordu ve Perşembe ilçelerinde 7 tesiste yapılan yıllık 2 bin 500 tonluk üretim Türkiye'nin su ürünleri ihracatına büyük katkı sağlıyor. Kafes balıkçılığı Ordu ekonomisine ise yılda yaklaşık 40 milyon TL kazandırıyor.



Perşembe ilçesindeki tesislerde her gün iki öğün yem verilen balıklar belli aralıklarla hasat edilerek yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderiliyor. Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde gökkuşağı alabalığı ve levrek olmak üzere iki türde üretim yapılıyor. Kapasite arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü Ordu'da kafes balıkçılığında hedef yılda 5 bin ton üretim olarak belirlendi.



"Yıllık yaklaşık 800 milyon dolar gelir elde ediliyor"



Türkiye'deki su ürünleri ihracatını ve bu ihracatta kültür balıkçılığının önemine vurgu yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ordu İl Müdürü Kemal Yılmaz, su ürünleri ihracatının büyük çoğunluğunu kültür balıkçılığının oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatından yaklaşık yıllık 800 milyon dolar gelir elde ettiğini bu sebeple Ordu'da üretimi gerçekleştirilen kültür balıkçılığının kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, "Dünya balık üretiminin yüzde 30'unu kültür balıkçığı ile yapılan üretim oluşturuyor. Kültür balıkçılığı ile üretilen balıkların dünya balık üretimindeki payı her geçen artıyor. Ülkemizde de son yıllarda balık ihracatı artış gösteriyor ve ihraç edilen balıkların büyük çoğunluğu Ege Denizi'nden gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ihracat rakamlarımız da her geçen gün artmaya devam ediyor. 2015 yılında su ürünleri ihracatımız yaklaşık 700 milyon dolar civarındayken 2016 yılında bu rakam yaklaşık 800 milyon dolar seviyelerine yükseldi. Dolayısıyla her yıl artan ihracat söz konusu ve bu da ülkemize döviz getirisi demektir. Biz de bunun bilincinde olarak Ordu'daki kültür balıkçılığını geliştirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.



"Üretimi 5 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz"



Ordu'daki kültür balıkçılığı üretimini yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ve bu kapsamda yeni alanlar oluşturarak 2 bin 500 ton olan üretimi 5 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, "Ordu, konumu açısından kültür balıkçılığına uygun bir il. Bundan iki yıl önce kültür balıkçılığından üretilen balık miktarı bin 400 ton civarındayken yapılan kapasite çalışmaları ile birlikte bugünlerde bu sayı 150-200 bin tonu iç sularda olmak üzere 2 bin 500 ton seviyelerine ulaştı. Kafeslerde ise gökkuşağı alabalığı ve levrek olarak iki tür balık üretimi yapılıyor. Ordu genelinde yapılan kültür balıkçılığı Perşembe ve Altınordu içlerinde faaliyet gösteriyor. İç sularımızda kültür balıkçılığının arttırılmasının yanı sıra uygulanan bir proje ile de deniz sahasında belirlenen 6 alanda 1'i midye yetiştiriciliği olmak üzere geriye kalan 5 alan ise kültür balıkçılığı için kullanılacaktır. Bu alanlarda da kültür balıkçılığının başlatılması ile Ordu'daki üretimi yapılan balık miktarı 5 bin tonun üzerine çıkarılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.



"Yıllık Ordu'ya getirisi 40 milyon TL"



Ordu'da mevcut çalışan 7 kültür balıkçılığı işletmesinde yıllık 2 bin 500 ton balık üretildiğini ve bu üretimden yaklaşık 35-40 milyon TL'lik gelir elde edildiğini aktaran Yılmaz, "Kültür balıkçılığı ile üretilen balıklarda fiyat değişiklikleri yaşanabiliyor. Ancak ortalama 15 TL'den satıldığını varsayarsak Ordu'ya yıllık yaklaşık 35-40 milyon TL gibi bir getirisi var. Biz de bu sayıyı katlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca denizde tutulan balıklar ile kafeste üretilen balıklar arasında bir mukayese yapacak olduğumuzda aralarında bir fark olmadığını görebiliyoruz. Sonuç olarak ikisi de denizde yetişen balıklar" ifadelerini kaydetti. - ORDU