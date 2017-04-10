Kadir Topbaş, "Güçlü Türkiye Dünyada Farklı Coğrafyaların Umudu Demektir"
Kadir Topbaş, "Güçlü Türkiye dünyada farklı coğrafyaların umudu demektir" Adalar'da yapılan sevgi yürüyüşüne yoğun ilgiİSTANBUL - AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısı sonrasında Büyükada'da yapılan sevgi yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kadir Topbaş, "Güçlü Türkiye dünyada farklı coğrafyaların umudu demektir"
Adalar'da yapılan sevgi yürüyüşüne yoğun ilgi
İSTANBUL - AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısı sonrasında Büyükada'da yapılan sevgi yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstişare toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Güçlü bir Türkiye dünyada bir farklı coğrafyalarında umudu demektir. Bu durumda kurulmuş tezgahları bozuyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı tarafından 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında düzenlenen bir dizi programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükada'da düzenlenen tekne gezisinde Başkan Kadir Topbaş, meclis üyeleri, ilçede görev alan STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu. Program kapsamında vatandaşlara 16 Nisan Referandum çalışmalarının yanı sıra Anayasa oylamasının sonunda yapılacak olan değişiklikler anlatıldı. Ayrıca Başkan Kadir Topbaş program kapsamında yaptığı konuşmada Adalar İlçesi özelinde yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan projelerini anlattı.
Başkan Topbaş, Adalar İlçe Emniyetini ziyaret etti
Büyükada'da düzenlenen programlar öncesi Başkan Kadir Topbaş ilk olarak Türk Polis Teşkilatının 172. Yılı münasebetiyle Adalar ilçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polisleri ziyaret etti. Polislerle bir araya gelerek polislerle sohbetler eden Başkan Topbaş, ülkenin emniyetini sağladıkları için polislere ve amirlerine teşekkür etti.
"Güçlü Türkiye Dünyada bir farklı coğrafyanın umudu demektir"
Tekne gezisinde düzenlenen istişare toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Biz Türkiye olarak 3 milyon civarında ki Suriyeli daha önceleri de İspanya'dan kovulan Yahudilere gibi birçok yere kapılarımızı açmış bir milletiz. Yani aman dileyen herkese kapı açmışız. Bundan dolayı güçlü bir Türkiye dünyada bir farklı coğrafyalarında umudu demektir. Bu durumda kurulmuş tezgahları bozuyor" dedi.
Kimyasal maddelere karşı ev hanımlarına uyarılarda bulundu
Kimyasal ürünlere karşı ev hanımlarına uyarılarda bulunan Başkan Kadir Topbaş "Ben kendim dışarıda ayran içmiyorum, yoğurt yemiyorum. Evimde ekşi mayalı ekmek yiyorum, yani o kimyasal mayalı ekmekleri yemiyorum. Hanımefendiler evde asla kabartma tozu kullandırmıyorum. ya karbonat kullandırıyorum, ya yoğurt kullandırıyorum. Bunların hepsi kimyasal bunlara dikkat edin. Halk Ekmek Müdürüm bana Başkanım yoğurt yapsak mı? diye sordu. Bende ona çok basit niye evde yapmıyorlar dedim. Televizyonlarda bahsediliyor yoğurtların arkasında 18 madde katkı olduğu söylüyorlar. Dolapta duruyor küflenmiyor, küflenmeyen yoğurt yoğurt değildir" diye konuştu.
Adalar'da yapılan sevgi yürüyüşüne yoğun ilgi
Düzenlenen tekne gezisinin ardından Başkan Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve beraberindeki heyet karaya çıkarak Büyükada'da sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi. Türk Bayraklarıyla Büyükadalıları selamlayan Kadir Topbaş'a vatandaşlar da akışlarla destek verdi. Büyükada'da gezen Başkan Topbaş'a vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, sevgi yürüyüşüne katıldı. Ayrıca başkan Topbaş, sevgi yürüyüşü sırasında gördüğü vatandaşlara karanfil hediye etmesi renkli görüntüler oluşturdu.
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