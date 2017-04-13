Kadınlar, Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi
AK Parti Konya Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadınlar Soruyor" programında Konya Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) kadın temsilcileri, yeni anayasa ile ilgili merak ettiklerini kadın milletvekillere sordu.
AK Parti Konya Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadınlar Soruyor" programında Konya Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) kadın temsilcileri, yeni anayasa ile ilgili merak ettiklerini kadın milletvekillere sordu.
Bir otelde düzenlenen programa, AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, Leyla Şahin Usta, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, STK temsilcileri ve partililer katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, "16 Nisan'da hep birlikte ülkemizin geleceği için, yarınlarımız için, çocuklarımız için evet diyeceğiz. Hepinizin desteklerini bekliyoruz. Bizler yaptığımız işlerden hiç bir zaman yorulmadık. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir iş aşkla yapılırsa o insan yorulmazmış. Bizler de öyle yaptığımız işlerden yorulmadık" dedi.
Güçlü bir Türkiye için evet denilmesi gerektiğini anlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "16 Nisan demokrasi tarihimiz açısından hem Türkiye'de hem ulusal arenada hem de uluslar arası tüm atmosferlerde güçlü bir mesajın verildiği bir tarih olacak. Nasıl 15 Temmuz'da hep beraber darbeye ve işgal girişimine hayır dediysek, 16 Nisan'da da güçlü Türkiye için, geleceğimiz için, istikrarımız için, istikbalimiz için güçlü bir şekilde evet diyeceğiz" diye konuştu.
"Ben çalışma sürem ve yaşım tutmadığı için emekli olamıyorum"
Erken emeklilik tartışmalarına değinen AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "2015 7 Haziran seçimlerinde milletvekili olduk. Geliyoruz 2017'nin Haziran ayına, az kaldı 2 yılımızı dolduruyoruz. Ben çalışma sürem ve yaşım tutmadığı için emekli olamıyorum. Bu yeni sistemde de aynen devam ediyor. Bir milletvekilinin emekli olabilmesi için çalışma süresini ve yaşını doldurmak zorundadır. İsterse devam etsin milletvekilliği emekli olamıyor. 18 yaşında milletvekili olan genç arkadaşın da 65 yaşına kadar çalışma süresini doldurması şarttır. Diyelim ki 18 yaşında seçildi. 5 yıllık milletvekili oldu, sonra seçilmedi. Devam etmedi milletvekilliği ne olacak? Eğer 65 yaşından sonra milletvekili olarak emekli olmak istiyorsa o süreye kadar geçen zaman için primleri de kendisi yatırmak zorunda" ifadelerini kullandı.
"Yargıyı askeri vesayetten kurtarıyoruz"
Yeni anayasa ile yasama, yürütme ve yargının tamamen ayrıldığını belirten AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sisteminde özelikle yürütme ve yasamayı tamamen birbirinden ayırmak istiyoruz. Nasıl başbakan ve bakanlar kurulu yasamanın içinden çıkıyor muydu? Evet değil mi? Yani meclisin içinden çıkıyordu. Peki şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırken siz yürütmeyi oluşturmuş olacaksınız. Cumhurbaşkanını seçeceksiniz, yüzde 50 artı birin üzerinde bir oyla, sonra o kendisi bakanlar kurulu oluşturacak. Yasama meclis, dolayısıyla bakanlar ve başbakan cumhurbaşkanlığı tarafında olacağı için yasama da kendi görevini yapmış, yapıyor olacak. Kanunları yapıyor olacak. Peki yargı? Yargıyı da tamamen ayırıyoruz. Askeri vesayetten de kurtarıyoruz yargıyı" şeklinde konuştu. - KONYA