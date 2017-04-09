Kadınlar Ettu Kupası'nda Türk Finali

TİGEM Spor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası yarı final rövanşında Rusya temsilcisi TTC Kazan'ı deplasmanda 3-2 yenerek finale yükseldi.



Kazan kentinde oynanan müsabakada TİGEM Spor'da Zoia Novikova, Cristina Alina Hirici ve Duygu Koçak mücadele etti.



Novikova yaptığı maçlarda Anna Blazko'yu 3-1 ve Svetlana Mokhnacheva'yı 3-0 yendi. Hirici ise Mokhnacheva'ya 3-1 yenildi, Blazko karşısında aynı skorla kazandı. Duygu Koçak, Antonina Savelyeva ile mücadelesini 3-0 kaybetti. Rakibi karşısında 5 maçın 3'ünü kazanan TİGEM Spor adını finale yazdırdı.



Ankara'daki ilk maçta da rakibini 3-1 mağlup eden TİGEM Spor, Kadınlar ETTU Kupası finalinde, kupanın diğer Türk temsilcisi Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.