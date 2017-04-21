Kadına Şiddet Iddiası - Kadının Yumruklandığı Anlar Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi

İzmir'in Konak ilçesinde polise başvuran kadın, işlettiği markete gelen kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.



Alınan bilgiye göre, Hatay Polis Merkezi Amirliğine başvuran Hediye Kılbaş (63), Göztepe Mahallesi'nde işlettiği markete gece geç saatlerde gelen alkollü kişinin saldırına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.



Saldırganın daha önce de marketten alışveriş yaptığını söyleyen Kılbaş, polise verdiği ifadesinde, söz konusu kişinin kendilerine hakaret ettiğini, iş yeri çalışanı Utku Çelik'i ve kendisini darbederek yaraladığını, doktora giderek rapor aldığını, olaya çevredeki esnafın da şahit olduğunu belirtti.



Polis, şikayet üzerine "kasten yaralama ve hakaret" suçlamasıyla şüpheli S.Ş'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Aldığı darbeler nedeniyle sağ gözü şişen kadın ile çalışanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Darp anı güvenlik kamerasında



Kadının ve iş yeri çalışanının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete giren S.Ş'nin dışarıya çıkartılmaya çalışılması, dükkan önünde yaşanan tartışma ve geri dönen şüphelinin dükkan çalışanı ve Hediye Kılbaş'a yumruk attığı anlar yer alıyor.