Kadın Terörist Yakalanacağını Anlayınca Kendini Patlattı; Suruç Faciadan Döndü (5)
50 KİLO PATLAYICI VARDIŞanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, yakalanacağını anlayan kadın teröristin bombalı aracı infilak ettirmesinin ardından polis, olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı.
50 KİLO PATLAYICI VARDI
Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, yakalanacağını anlayan kadın teröristin bombalı aracı infilak ettirmesinin ardından polis, olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı. Yapılan araştırmada, araçta, demir ile güçlendirilmiş TNT ve C-4 karışımı 50 kilo patlayıcı olduğu tespit edildi. Ayrıca, teröristin bombayı uzaktan infilak ettirmek için kullacağı uzaktan kumanda da bulundu.
23 Nisan veya 1 Mayıs'ta sansasyonel eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen kadın teröristin ceset parçaları, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.