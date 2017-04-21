Kadın Terörist Yakalanacağını Anlayınca Kendini Patlattı; Suruç Faciadan Döndü (3)

KADIN TERÖRİST SURİYELİ



Bombalı aracı infilak ettirerek ölen kadın teröristin Suriyeli olduğu ve bir hafta önce, Suriye'nin Telabyad ve Kobani arasındaki bölgeden sınırı geçerek Türkiye'ye girdiği belirtildi. Suriye'de PYD saflarında görev yapan PKK'lı kadın teröristin, örgütün hazırladığı bomba yüklü aracı teslim alarak 23 Nisan törenlerini kana bulamak için Suruç'a girmek istediği kaydedildi.



Güvenlik güçleri tarafından takip edilen PKK'lı kadın terörist, bugün saat 16.30 sıralarında ilçeye girmesi önlendi ve yakalanacağını anlayınca çalıntı olduğu sanılan bomba yüklü aracı infilak ettirdi.



Ölen kadın teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.