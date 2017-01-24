Kadın Milli Golf Takımı, Antalya kampında çalışıyor



Türkiye Kadın Milli Golf Takımı, Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki kış kampında hazırlıklarını sürdürüyor.



Türkiye Golf Federasyonu'nun 2017 faaliyet programında yer alan Kadın Milli Golf Takımı'nın Kış Kampı, geçen cumartesi Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde başladı. 2 Şubat'a kadar sürecek kampta 17 kadın sporcudan oluşan milli takım, 26 Ocak'a kadar teknik ve taktik antrenmanlarla yeni sezona hazırlanacak. Erkek Milli Golf Takımı ise 27 Ocak'ta 1 haftalık kampa girecek.



Türkiye Golf Milli Takımlar Spor Direktörü ve Antrenörü Erol Şimşek, kamp programıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. 2 Şubat'ta başlayacak golf ligine kadar çalışmaların süreceğini söyleyen Şimşek, Önce kadınlar daha sonra da erkek milli takımımız kamp yapacak. 17 kadın golfçümüz var, bunun 12'si ligde oynuyor. Türkiye'den 12-13 yaş grubu 5 kadın golfçümüzü de kampımıza dahil ettik. Onların da ligde oynaması çalışmalarına devam ediyoruz dedi.



Oyunculara golf sahalarında nasıl davranmaları gerektiği ve nasıl golf oynayacakları gibi birçok bilgiyi kampta verdiklerini aktaran Şimşek, Şampiyon olmak istiyorlarsa şampiyon gibi yürümeleri gerektiğini burada öğretiyoruz. Golf sahasında kötü vuruş yapan oyuncumuz kafası yerde değil dimdik yürümeli. 2016 yılında turnuvalardaki oyunlarını değerlendirdik. Bazı oyuncularımız hayatında ilk defa yurtdışına golf oynamaya çıktı. Burada bizim hedefimiz golf milli takımı olarak 2021 yılında yapılacak olan olimpiyatlara oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamak. Ona göre planlar ve programlar yapmamız gerekiyor. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor diye konuştu.



Yarın Antalya'da golf sporuyla ilgili federasyon tarafından bir toplantı yapılacağını vurgulayan Erol Şimşek, şöyle dedi



Yapacağımız alt yapı toplantısında şu konular öne çıkarılması gerekir. Başarılı olabilmek için 12 yaşından itibaren oyuncunun turnuvalarda oynaması lazım. 16-18 yaş grubuna geldiği zaman turnuvalarda başarılı olur. Çünkü erken başladıkları zaman sporcularımız katıldıkları turnuvalar sayesinde tecrübe kazanır. Bizim oyuncular geçen yıl katıldıkları yurtdışı turnuvalarda baskı altında kaldıkları için başarılı olamadı. Onun için bu kampta oyuncularımızla turnuvalarda nasıl davranacakları ve baskı altında olmamaları gerektiğini açıklıyorum.